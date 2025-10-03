Bonne affaire pour les passionnés de cyclisme ! Jusqu’au 15 octobre 2025, Origine Cycles propose une offre exceptionnelle : la gamme de roues Prymahl Pro est disponible au prix de la gamme R. Légères, dynamiques et solides, ces roues intègrent le concept Dynamic Response, pensé pour allier performance et confort sur route.

Pour en profiter, configurez votre vélo ou vos roues sur le site Origine, sélectionnez une paire de Prymahl Pro et indiquez « Offre Prymahl » dans le commentaire de commande. Avec paiement par virement ou chèque, la remise est appliquée automatiquement. Les roues arrivent montées et prêtes à rouler (pneus, valves, préventif tubeless et disques installés) : vous n’avez plus qu’à partir sur les routes ! Profiter de l’offre Prymahl chez Origine Cycles

VOIR L'OFFRE