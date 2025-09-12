Article en partenariat avec : DAZN
L’Olympique de Marseille accueille le FC Lorient à l’Orange Vélodrome pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1 McDonald’s. Un duel important pour deux équipes en quête de points après un début de saison compliqué.
Le match sera diffusé en direct sur Ligue 1+, le service disponible via DAZN, qui propose une offre couplée exclusive pour suivre toute la saison de Ligue 1 McDonald’s et bien plus encore.
OM – FC Lorient : date, heure et chaîne TV
- Date : Vendredi 12 septembre
- Coup d’envoi : 20h45
- Stade : Orange Vélodrome (Marseille)
- Diffusion TV / streaming : Ligue 1+, disponible sur DAZN, cliquez ici pour profiter de l’offre
Comment regarder OM – FC Lorient en streaming ?
OM – FC Lorient : la forme des deux équipes
Olympique de Marseille : relancer la machine avant la Ligue des champions
L’OM connaît un début de saison mitigé avec une seule victoire en trois matchs.
-
Victoire 5-2 contre le Paris FC,
-
Défaites 1-0 face à Rennes et contre l’OL lors de l’Olympico, marqué par l’expulsion de CJ Egan-Riley à la 30e minute.
Ce match face à Lorient arrive avant un gros défi en Ligue des champions contre le Real Madrid.
Le club phocéen a renforcé son effectif en fin de mercato avec les arrivées de Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard et Matt O’Riley.
XI probable de l’OM : Rulli – Weah, Egan-Riley, Balerdi, Murillo – Hojbjerg, Gomes – Traorè, Nadir, Greenwood – Aubameyang
FC Lorient : se relever après la gifle contre Lille
Le FC Lorient connaît également un début de saison difficile.
-
Victoire 4-0 contre Rennes (réduit à neuf),
-
Mais une lourde défaite 7-1 à domicile face au LOSC, après avoir encaissé sept buts en seconde période.
Les Merlus doivent réagir pour éviter de s’enliser en bas du classement.
XI probable du FC Lorient : Kamara – Carioca, Talbi, Faye – Katseris, Avom, Abergel, Kouassi – Tosin, Karim – Soumano
À retenir
- OM – FC Lorient, 4e journée de Ligue 1 McDonald’s
- Vendredi 12 septembre à 20h45 au Stade Vélodrome
- Diffusion en exclusivité sur Ligue 1+, accessible via DAZN
Ce match sera l’occasion pour l’OM de se relancer avant son grand rendez-vous européen et pour Lorient de prouver qu’il peut rebondir après un lourd revers.