L’Olympique de Marseille accueille le FC Lorient à l’Orange Vélodrome pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1 McDonald’s. Un duel important pour deux équipes en quête de points après un début de saison compliqué.

Le match sera diffusé en direct sur Ligue 1+, le service disponible via DAZN, qui propose une offre couplée exclusive pour suivre toute la saison de Ligue 1 McDonald’s et bien plus encore.

OM – FC Lorient : date, heure et chaîne TV

Date : Vendredi 12 septembre

Vendredi 12 septembre Coup d’envoi : 20h45

20h45 Stade : Orange Vélodrome (Marseille)

Orange Vélodrome (Marseille) Diffusion TV / streaming : Ligue 1+, disponible sur DAZN

Comment regarder OM – FC Lorient en streaming ?

Pour suivre le match en streaming, DAZN propose une offre couplée avec Ligue 1+ à 9,99€/mois pendant 3 mois, puis 16,99€/mois pendant 9 mois (soit un engagement de 12 mois).

OM – FC Lorient : la forme des deux équipes

Olympique de Marseille : relancer la machine avant la Ligue des champions

L’OM connaît un début de saison mitigé avec une seule victoire en trois matchs.

Victoire 5-2 contre le Paris FC,

Défaites 1-0 face à Rennes et contre l’OL lors de l’Olympico, marqué par l’expulsion de CJ Egan-Riley à la 30e minute.

Ce match face à Lorient arrive avant un gros défi en Ligue des champions contre le Real Madrid.

Le club phocéen a renforcé son effectif en fin de mercato avec les arrivées de Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard et Matt O’Riley.

XI probable de l’OM : Rulli – Weah, Egan-Riley, Balerdi, Murillo – Hojbjerg, Gomes – Traorè, Nadir, Greenwood – Aubameyang

FC Lorient : se relever après la gifle contre Lille

Le FC Lorient connaît également un début de saison difficile.

Victoire 4-0 contre Rennes (réduit à neuf),

Mais une lourde défaite 7-1 à domicile face au LOSC, après avoir encaissé sept buts en seconde période.

Les Merlus doivent réagir pour éviter de s’enliser en bas du classement.

XI probable du FC Lorient : Kamara – Carioca, Talbi, Faye – Katseris, Avom, Abergel, Kouassi – Tosin, Karim – Soumano

À retenir

OM – FC Lorient , 4e journée de Ligue 1 McDonald’s

, 4e journée de Vendredi 12 septembre à 20h45 au Stade Vélodrome

au Stade Vélodrome Diffusion en exclusivité sur Ligue 1+ , accessible via DAZN

Ce match sera l’occasion pour l’OM de se relancer avant son grand rendez-vous européen et pour Lorient de prouver qu’il peut rebondir après un lourd revers.