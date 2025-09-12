Réseaux Sociaux

OM – FC Lorient : diffusion TV, streaming et compos probables du match de Ligue 1

ParYvan Romieu
12 septembre 2025
OM - Lorient ligue 1 streaming OM - Lorient ligue 1 streaming

Article en partenariat avec :

DAZN

JE M'ABONNE À LIGUE 1+ SUR DAZN.COM

L’Olympique de Marseille accueille le FC Lorient à l’Orange Vélodrome pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1 McDonald’s. Un duel important pour deux équipes en quête de points après un début de saison compliqué.

Le match sera diffusé en direct sur Ligue 1+, le service disponible via DAZN, qui propose une offre couplée exclusive pour suivre toute la saison de Ligue 1 McDonald’s et bien plus encore.

OM – FC Lorient : date, heure et chaîne TV

Comment regarder  OM – FC Lorient en streaming ?

Pour suivre le match en streaming, DAZN propose une offre couplée avec Ligue 1+ à 9,99€/mois pendant 3 mois, puis 16,99€/mois pendant 9 mois (soit un engagement de 12 mois).

PROFITEZ DE L'OFFRE

om lorient regarder en streaming sur dazn

Avec cette formule, vous bénéficiez de :

Le service Ligue 1+, pour suivre la Ligue 1 McDonald’s avec :

  • Les 10 plus belles affiches de la saison,
  • 8 matchs en direct chaque week-end,
  • 3 magazines exclusifs pour revivre et analyser chaque journée.

Tout le contenu DAZN, incluant :

  • 100 % du football italien : Serie A, Coupe d’Italie, Supercoppa Italiana,
  • Eredivisie (Pays-Bas),
  • Roshn Saudi League,
  • Les meilleurs moments de LaLiga,
  • Jupiler Pro League (Belgique),
  • Betclic ELITE, le championnat de France de basketball,
  • Les plus grands combats de boxe, MMA et kickboxing,
  • LIV Golf, et bien plus encore.
  • Cette offre inclut deux connexions simultanées et est valable jusqu’au 22 septembre.

OM – FC Lorient : la forme des deux équipes

Olympique de Marseille : relancer la machine avant la Ligue des champions

L’OM connaît un début de saison mitigé avec une seule victoire en trois matchs.

  • Victoire 5-2 contre le Paris FC,

  • Défaites 1-0 face à Rennes et contre l’OL lors de l’Olympico, marqué par l’expulsion de CJ Egan-Riley à la 30e minute.

Ce match face à Lorient arrive avant un gros défi en Ligue des champions contre le Real Madrid.
Le club phocéen a renforcé son effectif en fin de mercato avec les arrivées de Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard et Matt O’Riley.

XI probable de l’OM : Rulli – Weah, Egan-Riley, Balerdi, Murillo – Hojbjerg, Gomes – Traorè, Nadir, Greenwood – Aubameyang

FC Lorient : se relever après la gifle contre Lille

Le FC Lorient connaît également un début de saison difficile.

  • Victoire 4-0 contre Rennes (réduit à neuf),

  • Mais une lourde défaite 7-1 à domicile face au LOSC, après avoir encaissé sept buts en seconde période.

Les Merlus doivent réagir pour éviter de s’enliser en bas du classement.

XI probable du FC Lorient : Kamara – Carioca, Talbi, Faye – Katseris, Avom, Abergel, Kouassi – Tosin, Karim – Soumano

À retenir

Ce match sera l’occasion pour l’OM de se relancer avant son grand rendez-vous européen et pour Lorient de prouver qu’il peut rebondir après un lourd revers.

