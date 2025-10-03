Adidas dévoile le ballon officiel TRIONDA de la Coupe du Monde FIFA 2026, déjà disponible à la vente. Ce modèle unique, conçu pour symboliser l’unité et l’énergie du football mondial, se décline en plusieurs versions adaptées à tous les passionnés.

Du ballon d’entraînement accessible dès 40 € au modèle Pro compétition utilisé sur les terrains à 150 €, chacun peut trouver son TRIONDA. Plus qu’un simple ballon, c’est un objet de collection pour les fans de football, disponible dès maintenant sur le site adidas.

Découvrir les ballons TRIONDA Coupe du Monde FIFA 2026 chez Adidas