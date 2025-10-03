Réseaux Sociaux

Ballon officiel adidas TRIONDA – Coupe du Monde FIFA 2026 dès 40 €

ParYvan Romieu
3 octobre 2025
Ballon Trionda Pro Coupe du Monde de la FIFA 26 Ballon Trionda Pro Coupe du Monde de la FIFA 26

Adidas dévoile le ballon officiel TRIONDA de la Coupe du Monde FIFA 2026, déjà disponible à la vente. Ce modèle unique, conçu pour symboliser l’unité et l’énergie du football mondial, se décline en plusieurs versions adaptées à tous les passionnés.

Du ballon d’entraînement accessible dès 40 € au modèle Pro compétition utilisé sur les terrains à 150 €, chacun peut trouver son TRIONDA. Plus qu’un simple ballon, c’est un objet de collection pour les fans de football, disponible dès maintenant sur le site adidas.

ACHETER SUR ADIDAS.FR

Découvrir les ballons TRIONDA Coupe du Monde FIFA 2026 chez Adidas

