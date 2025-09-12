Article en partenariat avec : DAZN

À partir de ce vendredi 12 septembre, DAZN, leader mondial du streaming sportif, lance une offre couplée exclusive avec Ligue 1+ à 9,99€/mois pendant trois mois, puis 16,99€/mois pendant neuf mois, soit un engagement de douze mois.

Cette promotion est disponible uniquement jusqu’au lundi 22 septembre. Une occasion idéale pour tous les passionnés de sport de suivre leurs compétitions préférées, tout en profitant d’un tarif attractif.

JE M'ABONNE À LIGUE 1+ SUR DAZN.COM

Ce que comprend l’abonnement DAZN + Ligue 1+ à 9,99€/mois

Avec cette formule, vous accédez à :

Le service Ligue 1+

Les 10 plus belles affiches de la saison de Ligue 1 McDonald’s ,

de , 8 matchs en direct chaque week-end ,

, 3 magazines exclusifs pour revivre les moments forts et analyses de la Ligue 1.

Tout le contenu DAZN

100 % du football italien : Serie A, Coupe d’Italie et Supercoppa Italiana,

: Serie A, Coupe d’Italie et Supercoppa Italiana, Eredivisie , le championnat des Pays-Bas,

, le championnat des Pays-Bas, Roshn Saudi League , la ligue saoudienne en pleine expansion,

, la ligue saoudienne en pleine expansion, Les meilleurs moments de LaLiga ,

, Jupiler Pro League (Belgique),

(Belgique), Betclic ELITE , le championnat de France de basketball,

, le championnat de France de basketball, Les plus grands combats de boxe, MMA et kickboxing ,

, LIV Golf , la ligue mondiale de golf,

, la ligue mondiale de golf, Et bien plus encore.

Le tout dans un seul abonnement, avec la possibilité de deux connexions simultanées, idéal pour partager l’expérience en famille ou entre amis.

Comment s’abonner à DAZN ?

Pour profiter de cette offre, rien de plus simple :

Se rendre sur le site ou l’application DAZN, cliquez ici pour y accéder Choisir l’offre couplée DAZN + Ligue 1+, Profiter immédiatement de tous les contenus en direct et à la demande.

JE M'ABONNE À LIGUE 1+ SUR DAZN.COM

Dès ce week-end, les abonnés pourront profiter d’un programme de rêve avec :

Le choc de la 3e journée de Serie A , Juventus – Inter , avec un dispositif exceptionnel sur DAZN,

, , avec un dispositif exceptionnel sur DAZN, Le Classique Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain sur Ligue 1+, le 21 septembre au Stade Vélodrome, en clôture de la 5e journée de Ligue 1 McDonald’s.

Les points clés à retenir