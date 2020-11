Burberry s’associe à Marcus Rashford

La semaine dernière, Burberry a officialisé la signature d’un partenariat avec Marcus Rashford pour mener à bien une initiative de soutien à la jeunesse.

En s’associant au joueur de Manchester United, Burberry souhaite soutenir son implication dans la lutte contre la pauvreté alimentaire. Récemment, Marcus Rashford a été fait membre de l’Ordre de l’Empire britannique par la reine Elizabeth II.

La marque anglaise va notamment faire des dons à FareShare, une association qui financera plus de 200 000 repas distribués à 11 000 associations caritatives à travers le Royaume-Uni. De nombreuses autres initiatives seront également lancées à travers le monde.

Cet été, après avoir collecté 20 millions de livres en dons financiers et alimentaires pour l’organisation caritative FareShare, Marcus Rashford a fait campagne pour l’extension de la fourniture de nourriture aux périodes de vacances afin de soutenir 1,3 million d’enfants vulnérables touchés par la pandémie mondiale, causant une révocation du gouvernement en 36 heures seulement. La campagne a été menée par le biais d’une lettre ouverte à tous les membres du Parlement britannique évoquant sa propre expérience de la pauvreté.

Depuis, Marcus Rashford a créé la Child Food Poverty Taskforce, qui réunit les principaux acteurs de l’industrie alimentaire européenne afin de trouver un cadre durable pour lutter contre la malnutrition chez l’enfant au Royaume-Uni et ainsi stabiliser le ménage de millions de familles. Début octobre 2020, Marcus Rashford a lancé une pétition parlementaire en faveur de trois décrets gouvernementaux sur la malnutrition chez l’enfant qui seront discutés par le biais d’un vote à la House of Commons. Le 28 octobre, la pétition est passée cinquième dans l’histoire de la politique britannique à dépasser le million de signatures. En réponse à un vote perdu à la House of Commons, ce dernier a mobilisé la nation (et obtenu un énorme succès) pour qu’elle se mobilise et aide à nourrir les enfants les plus démunis pendant la fermeture des écoles en octobre.