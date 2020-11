Paris 2024 lance un programme d’accompagnement pour 24 athlètes-entrepreneurs

Vous êtes un sportif de haut niveau et vous avez un projet entrepreneurial ? Paris 2024 et l’Agence Française de Développement (AFD) lancent un programme d’accompagnement réservé à 24 athlètes.

Dans le détail, le programme s’adresse aux porteurs et porteuses de projets à fort impact social et environnemental, dont 16 en Afrique et 8 en France.

Le programme d’accélération débutera en février 2021. Pendant 8 mois, les 24 athlètes-entrepreneurs qui seront sélectionnés pourront bénéficier d’expertises variées en participant à des sessions sur l’innovation sociale, le financement, le juridique, la communication, le marketing, etc.

Pour déposer votre candidature (date limite le 8 décembre), rendez-vous ici