Sponsoring – Intersport prolonge avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2023

Partenaire de l’Olympique de Marseille depuis 2009 et sponsor maillot de 2012 à 2017, Intersport annonce la prolongation de son contrat de partenariat avec le club jusqu’en 2023.

« Intersport continuera de bénéficier du statut de Partenaire Officiel, de visibilité à l’Orange Vélodrome et sur les réseaux sociaux du club, tout en accompagnant OM Fondation dans diverses actions solidaires » précise Hugues Ouvrard, directeur général délégué business de l’Olympique de Marseille, dans un communiqué.

Dans le cadre de ce nouvel accord, Intersport et le club phocéen lanceront notamment un appel à projets solidaires « OM Fondation X Intersport » à destination des clubs amateurs OM Next Génération, « le but étant d’aider l’ensemble de nos clubs partenaires à mettre en place différents projets sociaux et de mettre en lumière l’action d’un de ces clubs (sélection via un jury mixte Intersport et OM) » précise l’OM dans son communiqué.

« L’Olympique de Marseille est une formidable vitrine pour notre enseigne et nos 690 magasins »

« L’Olympique de Marseille est une formidable vitrine pour notre enseigne et nos 690 magasins. Notre rapprochement avec la fondation OM est aussi une décision forte de sens, connectée avec les engagements de notre Groupe. Nous partageons de nombreuses valeurs communes, dans l’objectif de rendre le sport de demain plus accessible, plus solidaire et plus durable. » ajoute Jacky Rihouet, Président du Groupe INTERSPORT France et Belgique.