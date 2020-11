L’application de vidéos fitness « Peloton » signe un partenariat avec Beyoncé

Aujourd’hui, la plateforme de fitness Peloton a annoncé la signature d’un partenariat pluriannuel avec la chanteuse Beyoncé. Un rapprochement sport et musique qui résonne comme une évidence.

Afin d’enrichir l’expérience de ses quelques 3,6 millions de membres, la société américaine de vidéos interactives proposant des séances de fitness, yoga, vélo indoor, running et autres activités physiques a donc décidé de s’associer à l’une des personnalités les plus suivies au monde sur les réseaux sociaux.

Dans le cadre de cet accord, des entraînements thématiques avec les musiques de la chanteuse seront notamment proposés. Des adhésions seront également offertes à de nombreux étudiants d’universités d’ici la fin du mois de novembre.

« Le pouvoir de la musique peut aider à motiver et inspirer celles et ceux qui font leur entraînement » déclare Beyoncé dans un communiqué. « Je suis membre de Peloton depuis plusieurs années et je suis ravi de m’associer à une entreprise qui aide les gens, jeunes et moins jeunes, à s’entretenir de manière innovante ».

Avec la crise sanitaire liée à la COVID-19, l’entraînement physique à domicile (work out at home) a le vent en poupe. Sur ce secteur, rappelons que la société Zwift a récemment levé 450 millions de dollars pour accélérer sa croissance.