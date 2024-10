Charles Leclerc devient ambassadeur mondial Puma

Le pilote de l’écurie Ferrari, équipée par Puma, vient d’officialiser son nouveau statut d’ambassadeur de la marque allemande sur les réseaux sociaux.

À travers un post Instagram, Charles Leclerc et Puma Motorsport ont partagé des photos du pilote monégasque avec des vêtements de sport et de la vie de tous les jours siglé du félin. Si l’accord entre Puma et la Scuderia Ferrari a dû faciliter les choses, Puma réalise un très joli coup en s’offrant l’un des pilotes les plus aimés des fans de F1.

« Il y a tellement d’athlètes emblématiques de PUMA que j’admirais enfant. Aujourd’hui, faire partie de cette même famille est un moment très spécial pour moi. » réagit Charles Leclerc. « J’ai hâte de collaborer sur des projets, sur piste comme en dehors. »

Mais Puma détient surtout toute la future équipe du cheval cabré puisqu’en plus d’être sponsor de Ferrari et donc désormais de Leclerc, la marque compte aussi, et surtout, Lewis Hamilton comme ambassadeur. Le britannique qui, ne l’oublions pas, courra chez Ferrari à partir de l’année prochaine !

