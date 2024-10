Ferrari et Bang & Olufsen sortent une paire d’enceintes à 88 000€

Pour leur seconde collaboration, Ferrari et la marque danoise d’appareils audiovisuels haut de gamme, dévoilent trois nouveaux produits.

Quand « l’art sonore danois rencontre la grâce italienne » ça donne des produits très beaux, mais très chers. À travers cette nouvelle collaboration, Bang & Olufsen dévoile trois produits : une paire d’enceintes vendues 88 000€, une barre de son à partir de 17 000€ et un téléviseur à 23 500€.

Si ces trois appareils sont gris métallique, quelques détails rouge Ferrari viennent rappeler la collaboration avec le constructeur automobile italien. Les deux marques utilisent régulièrement l’aluminium, l’une dans ses enceintes, l’autre dans ses châssis, et c’est ce matériel qui est mis en avant dans cette collection. « En résulte un son et une esthétique avant-gardistes, qui brouillent les frontières entre la passion italienne et l’élégance danoise », explique Kristian Teär, PDG de Bang & Olufsen.

Pour rappel, la marque danoise est un des sponsors de la Scuderia Ferrari depuis février 2023 et compte Charles Leclerc parmi ses ambassadeurs. Ces appareils sont disponibles en magasin et sur commande.

