Football – adidas dévoile sa publicité estivale pour l’UEFA Euro 2024

Avant l’Euro 2024 et la Copa America, la marque allemande a réunit ses stars du football pour un spot encourageant les joueurs « à s’affranchir des effets négatifs de la pression ».

Rythmé par la chanson Under Pressure de Queen et David Bowie déjà entendue dans le premier volet « you got this », adidas met en scène ses ambassadeurs comme Leo Messi, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Florian Writz, Donnarumma, Dimarco, Reyna, David Beckham ou encore Pedri avant un été chargé.

Dans ce nouveau spot publicitaire « The Football Anthem », adidas encourage ses athlètes à « jouer comme si personne ne regardait, même si le monde regarde ».

« Cette campagne a pour vocation de nous rappeler à tous et à toutes que la pression se ressent à tous les niveaux, peu importe la célébrité ou les réalisations de quelqu’un » explique Florian Alt, vice-président responsable de la communication de marque chez adidas, dans un communiqué. « Nous avons pour ambition d’aider les athlètes à s’affranchir des effets négatifs de la pression et de les encourager, qu’ils soient professionnels ou amateurs, à entretenir le feu de leur passion pour le football. Nous espérons que notre cri d’encouragement ‘You Got This’ aidera tous les athlètes, quel que soit leur niveau, à surmonter la pression afin d’exprimer leur plein potentiel sportif ».

La marque aux trois bandes précise par exemple que « des études ont démontré » que les joueurs « ont trois fois plus de risques de rater un penalty quand ils représentent leur pays que quand ils représentent leur club ».

David Beckham, narrateur de la vidéo, relativise alors chaque action des stars équipées par adidas et qui joueront prochainement l’UEFA Euro 2024 ou la Copa America.

