Mbappé, Haaland, Vinicius et Ronaldinho… Nike dévoile sa pub estivale avec le slogan « Awaken Your Madness » avant l’Euro 2024

Avant l’Euro 2024 et la Copa America, la marque à la virgule sort sa toute dernière publicité qui met en scène Mbappé, Haaland, Vinicius et Ronaldinho.

En vue d’un été footballistiquement chargé, Nike frappe fort avec sa nouvelle campagne en rassemblant certainement les 3 meilleurs joueurs offensifs du monde. Kylian Mbappé, Erling Haaland et Vinicius Jr sont ainsi mis en scène depuis leur enfance, jusqu’à aujourd’hui dans les plus grands stades.

Les 3 attaquants portent les nouveaux maillots de leur sélection et le « Mad Brillance Pack », dernière sortie de la marque américaine à la teinte rosée, et qui constitue les crampons que ses joueurs porteront cet été.

Pour repousser les limites de leurs jeux, le français, le norvégien et le brésilien se retrouvent ensuite en réunion sacrée avec la légende Ronaldinho, tout vêtu de blanc et aux allures du tout-puissant du football. Le ballon d’or 2005 leur conseille alors de « jouer avec de la folie quand le monde regarde ».

Les coqueluches de Nike sont alors prêtes pour affronter les adversaires et traverser cet été. Pour cette pub, Nike délaisse le charme des campagnes de la Coupe du Monde 2014 ou encore de l’Euro 2016, qui avait si bien marché. Ici les couleurs sont plus sombres, mais la magie opère toujours.

Time to stand out in the Mad Brilliance Pack ✨@kmbappe @vinijr @philfoden @rodrygogoes @colepalmer_0 @camavinga @nathanake @B_fernandes8 are ready, are you?#NikeFootball pic.twitter.com/RngzoRkHyG

— Nike Football (@nikefootball) June 12, 2024