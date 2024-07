Paris 2024 – Une vasque des Jeux Olympiques 100% électrique par EDF installée sur une montgolfière

Avec la participation du musée du Louvre, Paris 2024 a installé la Vasque des Jeux Olympiques dans le Jardin des Tuileries.

Ce vendredi, Marie-José Pérec et Teddy Riner ont embrasé la Vasque des JO. Pour cette olympiade, l’anneau-flamme est installé sur un ballon style montgolfière. Une vasque qui s’est envolé dans le ciel parisien quelques secondes après l’allumage.

Pour la première fois dans l’histoire des JO, la Flamme Olympique brillera sans combustible grâce à EDF, partenaire de Paris 2024. En journée, la vasque sera au sol et s’envolera à la nuit tombée pour un vol à plus de 60 mètres jusqu’à 2h00 du matin.

« La vasque de Paris 2024 brille pour la première fois avec une flamme 100% électrique »

Un lieu qui sera accessible gratuitement pendant la durée des Jeux sur inscription. Chaque jour, 10 000 personnes pourront venir au Jardin des Tuileries de 11h à 19h, avec une jauge fixée à 3 000 personnes présentes simultanément.

« L’anneau-flamme qui fait près de 7 mètres de diamètre intègre 40 projecteurs LED pour éclairer le nuage créé par 200 buses de brumisation haute pression. Surtout, EDF réussit l’exploit de garantir l’acheminement des flux d’électricité et d’eau à 60 mètres du sol, lorsque la Vasque est en vol. » précise un communiqué.

« Grâce à une innovation signée EDF, la vasque de Paris 2024 brille pour la première fois avec une flamme 100% électrique. Cette « révolution électrique » a été rendue possible grâce au travail titanesque réalisé par nos équipes et le designer Mathieu Lehanneur » explique Luc Rémont, Président-Directeur général d’EDF, dans un communiqué. « Leur créativité, leur force d’innovation a permis de concevoir une flamme sans combustion fossile, une flamme faite d’eau et de lumière. L’avenir est électrique et les équipes d’EDF sont fières d’avoir marqué l’Histoire en contribuant à faire de Paris 2024 des Jeux plus sobres et plus responsables. »

« Une flamme sans combustible, faite d’eau et de lumière, qui ne brûle pas mais qui illumine. C’est une première, signée EDF. Avec son anneau-flamme, Paris 2024 place le climat sur le devant de la scène et marque déjà l’histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 » ajoute EDF.