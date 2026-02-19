Article en partenariat avec : Agence IS

Lancée en 2017 et organisée tous les deux ans, la Colas Team Cup se poursuit avec une 4e édition. Dans ce cadre l’Agence IS accompagne le Groupe Colas dans la mise en place d’un dispositif international visant à renforcer l’engagement des collaborateurs et la cohésion interne par le sport et la culture.

Pensée comme une compétition ouverte à l’ensemble des 65 000 collaborateurs du groupe, la Colas Team Cup a réuni 4 500 participants autour de trois disciplines complémentaires : le soccer, la course à pied et un format créatif intitulé Incroyables Talents, dédié aux performances artistiques et aux arts visuels. Cette diversité permet d’élargir la participation et de mobiliser des profils variés dans les différents pays où Colas est implanté.

L’événement intègre également une dimension solidaire, avec 5 euros reversés par inscription à l’association SOS Village d’Enfants en Croatie, représentant un total de 22 635 euros collectés.

Pour porter les valeurs du groupe, Colas et l’Agence IS ont choisi de s’appuyer sur un ambassadeur sportif et champion du monde en 1998 avec l’équipe de France de football, Robert Pirès, mobilisé pour représenter des principes comme le respect, l’engagement, l’esprit pionnier et le partage.

Le dispositif s’inscrit dans une organisation au long cours, avec 18 mois de pilotage menant jusqu’à la finale internationale prévue fin mars en Croatie. L’Agence IS a assuré la coordination globale du dispositif, en prenant en charge la production de l’événement, sa communication digitale, la gestion de la communauté, l’activation autour de l’ambassadeur, l’organisation de la finale, ainsi que la mobilisation de jurés professionnels pour la discipline Incroyables Talents.



Morgan Taldir, co-fondateur de l’Agence IS, souligne l’ampleur du projet : “Le projet CTC illustre avant tout notre capacité à concevoir et produire un événement d’envergure internationale. Avec l’organisation d’un maxi event en Croatie, nous avons démontré notre savoir-faire à nous exporter et déployer un dispositif ambitieux au-delà de nos frontières.”

“ Après une troisième édition organisée au Maroc, le choix d’une nouvelle destination en Europe représentait un enjeu majeur pour Colas : identifier un territoire capable d’incarner l’ambition du projet tout en renouvelant l’expérience”, précise-t-il.

Un site internet (https://www.colasteamcup.com) dédié a également été développé pour structurer la compétition, tandis que les participants ont été engagés sur 9 mois de qualifications, ponctués par trois challenges Strava d’un mois chacun afin de maintenir l’animation tout au long de l’année.

“Rassembler et engager 4 500 participants à travers neuf mois de qualification a constitué un défi structurant. Nous avons imaginé une stratégie d’activation globale, mêlant dynamique digitale et mécaniques de challenges, afin de maintenir l’engagement et d’inscrire l’événement dans une véritable expérience internationale.” ajoute Morgan Taldir.

La compétition se conclut par une grande finale qui rassemblera 300 finalistes en Croatie pendant 4 jours, chaque participant représentant sa zone géographique.

“Ce projet s’inscrit dans une montée en puissance continue depuis la création du concept en 2016, portée par 18 mois de chefferie de projet et une vision stratégique affirmée” conclut-il.

Avec la Colas Team Cup, l’Agence IS illustre son expertise dans la conception et le déploiement de projets événementiels sportifs pour de grands groupes, au service de la cohésion interne et des enjeux de marque employeur des grands groupes internationaux.



