Une conciergerie au Paris Basketball : « C’est un service offert aux joueurs par le club »

Le Paris Basketball pense au bien être de ses joueurs. Afin qu’ils puissent se concentrer sur le terrain, le club parisien s’est doté d’une conciergerie pour satisfaire toutes leurs demandes du quotidien. La structure Art de vie s’occupe pour eux de réserver un restaurant, une navette depuis l’aéroport ou trouver une baby sitter. Alexis Carolino Goncalves, un de ses quatre fondateurs, raconte à Sport Buzz Business ce partenariat inédit.

Il nous a demandé d’attendre l’officialisation de ce partenariat par le club le 15 janvier, à l’occasion de la venue de Monaco à l’Adidas Arena pour le compte de la 22ème journée d’EuroLeague. Alexis Carolino Goncalves et ses associés n’ont pas attendu cette signature pour se mettre au service des joueurs du Paris Basketball, champion de France en titre.

Ce partenariat signifie que les joueurs, pour leurs demandes privées, ont l’obligation de passer par votre structure ?

Ils n’ont pas l’obligation de passer par nous mais nous sommes les seuls qui leur sont proposés. Ils ont eu un petit mot de leur direction. Cela fait déjà quelques semaines que nous collaborons avec les joueurs. Ils ont reçu notre numéro, on a reçu leurs contacts. Au début de la saison, c’était le team manager qui s’occupait de toutes leurs demandes. Il est content, on va pouvoir le soulager.

Qu’est ce que les joueurs peuvent vous demander ?

C’est souvent des réservations de restaurant, des demandes de transfert pour leurs femmes ou lorsqu’ils voyagent, si ce n’est pas via le club. On va avoir des demandes de « nannies », des demandes pour le ménage. Dernièrement, on a eu par exemple, pour un des joueurs, une demande de pâtisseries en trompe l’œil. C’est très varié. Nous essayons de leur faciliter le quotidien pour qu’ils se concentrent sur le basket et leur vie de famille.

Concrètement, si un joueur a une demande, comment ça se passe ? Il vous téléphone, il vous écrit un message ?

Oui, on a une hotline qui est la mienne. J’ai un numéro qui ne leur est dédié qu’à eux. Et si jamais il y a un problème de réseau ou quoi que ce soit, on a un deuxième numéro de secours qui est le numéro de mon associé et comme ça, on est sûr de pouvoir leur répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Cette nouvelle branche sport représente une part importante de votre activité ?

Nous avons plusieurs pôles au sein d’Art de vie, nous ne faisons pas que de la conciergerie, mais nous aimerions que le sport représente 50% de notre activité. Les familles des joueurs ont quand même pas mal de temps libre et des demandes fréquentes. Nous sommes en train de voir ce que nous pourrions faire avec d’autres clubs car ce service ne se fait pas énormément en France et nous n’avons pas d’exclusivité avec le Paris Basket.

Comment votre structure se rémunère ? Le joueur vous paie une commission ou c’est le club ?

C’est une démarche du club et c’est un service qui leur est offert. Il existe un système de rémunération par palier selon le nombre de services demandé par les joueurs, qui eux ne seront pas facturés. Le Paris Basket ne veut pas créer de différences entre les joueurs selon leur salaire. Le club veut que les joueurs puissent profiter de leur famille et soient focus sur le basket et les échéances sportives.