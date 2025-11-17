SPORTFIVE vient de signer un partenariat stratégique majeur avec la Fédération Française de Ski (FFS), qui lui confie l’intégralité de la gestion de ses droits commerciaux et marketing. L’agence devient ainsi la régie commerciale exclusive de la FFS.

Ce partenariat vise à accélérer le développement commercial de la Fédération en s’appuyant sur l’expertise internationale de SPORTFIVE. L’agence accompagnera la FFS dans le développement et la commercialisation de ses partenariats, l’optimisation de ses droits marketing, et la mise en valeur de ses trois grands univers : le ski alpin, le ski nordique, ainsi que le ski freestyle et le snowboard. L’objectif : toucher des publics variés et incarner pleinement la diversité et la modernité des disciplines hivernales françaises.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SPORTFIVE (@sportfiveagency)

Fort de son expérience déjà solide dans l’univers des sports d’hiver à travers sa division Olympique et Paralympique, SPORTFIVE mettra l’ensemble de ses ressources au service de ce projet : marketing, sponsoring, activation ou encore business intelligence et digital.

La déclaration

« En nous alliant à la Fédération Française de Ski, nous souhaitons impulser une nouvelle dynamique pour les sports d’hiver en France. Nous sommes engagés à faire rayonner ces disciplines et à porter ensemble le ski français vers les sommets. » (Xavier Oddone, Directeur Général de SPORTFIVE)

A lire également : Coupe Davis/Coupe Billie Jean King : SPORTFIVE et l’ITF prolongent leur partenariat