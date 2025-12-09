North Communication s’unit à Com’Over pour renforcer ses expertises et offrir un accompagnement 360° sur les univers sport, lifestyle et entertainment.

North Communication et Com’Over officialisent un rapprochement stratégique qui marque une étape clé pour les deux agences. Objectif : unir leurs expertises pour couvrir de façon plus large et plus intégrée les univers du sport, du lifestyle, de l’entertainment et de l’art de vivre.

Référence depuis plus de 30 ans en influence et relations médias, North Communication conserve son identité, sa culture du sur-mesure et son fonctionnement agile. Com’Over vient, lui, ajouter la force d’un collectif structuré autour de multiples métiers : conseil stratégique, création, social content, influence, endorsement, mais aussi événementiel grand public, B2B ou corporate. Ensemble, les deux entités rassemblent désormais plus de 60 talents.

Un accompagnement plus global

Ce rapprochement est la continuation logique d’une collaboration déjà fructueuse. Ces derniers mois, Com’Over est intervenu sur des volets créatifs, digitaux et événementiels pour plusieurs clients historiques de North, dont Kappa, Gore-Tex, LiveWire ou Merrell. D’autres projets communs sont déjà en cours de préparation.

Pour North Communication, cette intégration ouvre la voie à un accompagnement beaucoup plus global, sans renoncer à ce qui fait sa singularité : des campagnes d’influence ciblées, une haute exigence sur les relations médias et une proximité construite avec les marques.

« L’idée est simple : préserver l’ADN de North tout en lui donnant davantage de transversalité », explique David Drahy, fondateur de Com’Over.

Catherine North abonde : « Nous voulions un partenaire 360 pour élargir nos réponses aux besoins de nos clients. Le moment était le bon. »

À lire aussi : Kappa célèbre les 25 ans du KOMBAT, maillot iconique de l’Euro 2000