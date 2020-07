Comment Paris 2024 souhaite engager les français dans les JO avec le « Club Paris 2024 »

A 4 ans des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le comité d’organisation lance le « Club Paris 2024 », avec l’objectif d’engager les français avant et pendant l’évènement.

Avec la nouvelle plateforme « Club Paris 2024 », Le Président de Paris 2024 Tony Estanguet souhaite « faire descendre les spectateurs sur le terrain et leur permettre de devenir acteurs des Jeux ».

Les sportifs français vous offrent des expériences money can’t buy

En s’inscrivant gratuitement au club, les français vont pouvoir tenter de remporter une multitude de dotations exceptionnelles et « money can’t buy » comme porter la flamme olympique ou encore courir le marathon grand public.

D’ici 2024, le Club proposera à ses membres de prendre part également à des challenges et de vivre des moments uniques aux côtés de champions. Dans les semaines et mois à venir, il vous sera possible de défier Tony Parker sur un playground, affronter Florent Manaudou sur un 200 mètres ou encore Arnaud Assoumani au saut en longueur ! D’autres athlètes participeront également à ce dispositif comme Martin Fourcade, Renaud Lavillenie, Kévin Mayer,…

Le #ClubParis2024 ce sont des expériences incroyables !

Et ça commence dès dimanche 🔥 Viens défier @TonyParker et sa team au basket 3×3 🏀 Tu crois pouvoir les battre ? 😉

Inscris-toi sur https://t.co/eTxyNiijbp pic.twitter.com/9qYwlrxuWp — Rejoins le Club Paris 2024 (@Paris2024) July 21, 2020

En tant que membre, vous aurez également un accès privilégié au processus de candidature du programme des volontaires des JO 2024 et vous recevrez en avant première des informations sur les temps forts de Paris 2024 comme la billetterie. Enfin, chaque mois, un tirage au sort permettra aux membres du Club de vivre un moment inoubliable grâce au « Golden Ticket » : place pour une épreuve ou un évènement, accès aux coulisses, rencontres…

La meilleure façon de vivre l'aventure des Jeux de @Paris2024, c'est de rejoindre le #ClubParis2024 Toi aussi, fais les Jeux 😉

Inscris-toi sur : https://t.co/zVALmIg07r pic.twitter.com/3tW4YRZurg — Tony Estanguet – OLY (@TonyEstanguet) July 21, 2020

Souvent critiquée par la population locale pour son coût, ses contraintes, son véritable héritage… la tenue des Jeux Olympiques fait débat. Pour le Comité International Olympique (CIO) et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO), il est fondamental d’être le plus séduisant possible auprès de l’opinion publique. Grâce à cette initiative, la cote de sympathie de Paris 2024 grimpera-t-elle en flèche ?