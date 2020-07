Nike inspire la toile avec le nouveau maillot extérieur de l’Inter Milan pour 2020-2021

L’équipementier Nike dévoile aujourd’hui le nouveau maillot extérieur de l’Inter Milan pour la saison 2020-2021.

Trois semaines après avoir présenté un maillot domicile « ZigZag », Nike dévoile le nouveau maillot AWAY des Nerrazurri.

Après le bleu turquoise l’an passé, l’équipementier revient au maillot historique blanc rayé de bandes bleues et noires. Cependant le maillot se veut « innovant » et tourné vers l’avenir du club. Ainsi, à la place de bandes classiques, c’est un maillot quadrillé que présente la marque au swoosh, à chaque croisement ce sont Milan et l’Internazionale qui se rejoignent selon la marque.

L’équipementier révèle prendre son inspiration dans le mouvement post-moderniste milanais des années 80. « Les lignes alternatives noires et bleues rafraîchissent l’interprétation classique du maillot extérieur du club et cela renforce vraiment l’identité Nerazzurri. » déclare Scott Munson, VP, Nike Football Apparel, dans un communiqué.

Pour la présentation de ce nouveau maillot, l’Inter Milan utilise l’image de son milieu de terrain Christian Eriksen ainsi que le #MadeOfMilano.

Un maillot qui inspire les internautes

En dévoilant son maillot sur les réseaux sociaux, chaque club espère que ce dernier circulera le plus possible, afin d’atteindre un maximum de potentiels consommateurs. Une chose est sûr, l’Internazionale a réussit à faire parler de son maillot et a même inspiré la toile…

New 2020 suitable for dirty dishes🐸🐸😂😂 pic.twitter.com/fE3WWGsu8u — Ketumbar Mere Jahe (@GhinaSabreena) July 20, 2020

