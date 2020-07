Le Coq Sportif dévoile les nouveaux maillots de l’AS Saint-Etienne (ASSE) pour la saison 2020-2021

Ce matin, Le Coq Sportif a dévoilé les nouveaux maillots de l’AS Saint-Etienne pour la saison 2020-2021.

Partenaire de l’ASSE jusqu’au moins 2025, Le Coq Sportif a décidé pour le maillot domicile de mettre à l’honneur « l’emblématique couleur du club en revenant au vert originel, vecteur d’une ferveur éternelle. »

Pour le reveal, l’équipementier a notamment utilisé des photos de supporters du club envoyés dans le cadre de l’opération « laissez votre empreinte ».

Tout au long de la journée, Le Coq Sportif diffusera des vidéos spécifiques sur les réseaux sociaux pour accompagner le lancement des nouvelles tenues. La première est celle d’un appel vidéo entre le joueur Arnaud Nordin et le joueur eSport de League of Legend Alexis « Chap ».

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici puis cliquez sur l'onglet "offres"

Sur la face avant, le sponsor maillot principal reste Aesio. Un contrat signé jusqu’au moins 2021.

Le nouveau maillot domicile de l’ASSE pour 2020-2021 (Le Coq Sportif)

Ce nouveau maillot domicile vert de l’ASSE arbore un chevron subtil avec un jeu de matière mêlant coton et polyester. Au niveau de la poitrine, sur la découpe Scapulaire-Chevron composée à 100 % de polyester, des rayures horizontales apportent du relief au kit. Un maillot relevé par un col cheminé croisé blanc.

Pour les maillots extérieur et third, l’équipementier et le club ont fait également dans le traditionnel avec un jersey blanc et vert et un jersey noir et vert.