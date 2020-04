COVID-19 – La Formula E passe aux courses de billes avec « Marbula-E »

En cette période de lutte contre la pandémie de COVID-19, l’écurie de Formula E Envision Virgin Racing a lancé ce week-end le Marbula-E series, des courses de billes opposant les différentes équipes du championnat électrique.

Pour mettre en scène cette compétition divertissante qui reprend les codes d’une diffusion TV, l’écurie anglaise a fait appel au spécialiste des courses de billes, « Jelle’s Marble Runs ». La première course a eu lieu ce samedi 18 avril avec le « Paris M-Prix » qui a donc remplacé le ePrix qui devait se disputer dans les rues de Paris.

Après une séance de qualifications pour déterminer la grille de départ, les 12 billes (1 par écurie de Formule E) se sont élancées dans une course d’une durée de 5m30s + 1 tour.

« Le concept n’est peut-être pas si sérieux, mais la production et la configuration le sont » a précisé Sylvain Filippi, Envision Virgin Racing’s Managing Director, dans un communiqué. « Comme les courses réelles, les événements comprendront une session de qualifications, une réplique des circuits, des tribunes, un style visuel TV et même des commentaires de la voix de la Formule E Jack Nicholls. Malheureusement, il n’y a pas de mode d’attaque ni de FanBoost, mais nous y travaillons! »

Pour mener à bien cette initiative, l’écurie anglaise a reçu l’accord de toutes les autres et d’ABB FIA Formula E, notamment pour l’utilisation des noms d’écuries et du logo du championnat.

Sur le digital, la première course a enregistré à date plus de 275 000 vues sur la chaîne YouTube Jelle’s Marble Runs. Sur sa page Facebook, Envision Virgin Racing a également diffusé l’évènement avec un total de 114 000 vues. De quoi ravir les sponsors de l’écuries et donner certainement des idées à d’autres ayants droit en cette période de confinement et d’arrêt des compétitions sportives.

Get your racing fix and watch the 1st round of the Marbula E racing series.12 marbles will go ball-to-ball on the streets of the #ParisMPrix.

Prochaine course de billes « Envision Virgin Racing Marbula E series » version Formule E ? Le dimanche 3 mai 2020 pour le Seoul M-Prix.

Not the result we were hoping for but sometimes you just have to ‘roll with it’ 😬.

Congratulations to @MercedesEQFE on their victory at the #ParisMPrix 🏆

We’ll aim to bounce back in the next one! pic.twitter.com/K1fIgoXP5p

— EnvisionVirgin (@EnvisionVirgin) April 18, 2020