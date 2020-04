Tony Hawk nouvel ambassadeur global de Vans

Cette semaine, la marque Vans a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec la légende du skate, Tony Hawk.

Lui qui collaborait déjà avec Vans en tant que commentateur de l’évènement « Vans Park Series » renforce sa présence aux côtés de la marque en devenant ambassadeur global. « Le nom Tony Hawk est synonyme de skateboard pour les fans à travers le monde » précise Bobby Gascon, global director of action sports pour Vans, dans un communiqué.

1983 / 2020: same locations, same photographer (@jgrantbrittain), same @VANS_66 pic.twitter.com/azuYOmjY33

— Tony Hawk (@tonyhawk) April 14, 2020