Tennis – Le Masters 1000 de Madrid proposera un tournoi eSport avec certains joueurs ATP dont Murray et Pouille

Alors que la très grande majorité des évènements sportifs des mois à venir ont été annulés ou reportés en raison de la crise sanitaire actuelle, certains tentent de « sauver les meubles » avec des dispositifs de gaming et eSport impliquant les sportifs professionnels eux-mêmes.

Le dernier exemple en date est celui du Masters 1000 de tennis de Madrid qui devait se disputer début mai.

Il y a quelques jours, l’organisation du tournoi disputé sur terre-battue a annoncé la création d’un tournoi eSport qui mettra en scène certains joueurs ATP et joueuses WTA sur le jeu vidéo Tennis Word Tour. L’occasion d’offrir au sponsor-titre du tournoi, Mutua, une activation digitale innovante qui devrait trouver son public.

Dans le détail, le tournoi messieurs et dames du « Mutua Madrid Open Virtual Pro » opposera 16 joueurs et joueuses dans chaque tableau et répartis dans 4 groupes. Les 2 meilleurs de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale. Le tournoi, qui se disputera du 27 au 30 avril offrira 150 000€ dans chaque tableau. Une somme qui sera reversée aux joueurs et joueuses de tennis qui souffrent le plus actuellement de l’arrêt des tournois. L’organisation précise que 50 000€ supplémentaires seront également versés à des causes luttant directement contre la pandémie de COVID-19.

La réussite médiatique de ce tournoi virtuel passera évidemment par la présence de « gros noms » des circuits ATP et WTA. Pour le moment, le Mutua Madrid Open a confirmé la présence d’Andy Murray, Lucas Pouille, Angelique Kerber et Carla Suarez Navarro.

« Le Mutua Madrid Open Virtual Pro sera le premier du genre pour le circuit ATP, offrant aux joueurs et aux fans une nouvelle façon de se connecter et de s’engager avec notre sport », a déclaré Andrea Gaudenzi, président de l’ATP, dans un communiqué. « Il s’agit d’une situation gagnant-gagnant pour tous, le Mutua Madrid Open, les joueurs et les fans. Nous sommes particulièrement heureux que les fonds de cette initiative contribuent à soutenir certains joueurs, ce qui est essentiel en ces temps difficiles ».