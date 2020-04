Microsoft nouveau Partenaire Technologique de la NBA dès la saison 2020-2021

En pleine crise sanitaire liée au COVID-19, la NBA et Microsoft on annoncé hier la signature d’un contrat de partenariat pluriannuel. Dès la saison 2020-2021, Microsoft deviendra Partenaire Technologique officiel de la ligue de basket avec de nombreuses perspectives visant à enrichir et améliorer la fameuse « Fan Experience ».

Déja sponsor de la NFL depuis 2013, Microsoft s’offre un nouveau partenariat sportif comme support de communication afin de promouvoir ses services. Plus que simple partenaire Cloud et Laptop, le géant de l’informatique va développer avec la NBA une nouvelle plateforme « direct-to-consumer » sur Microsoft Azure qui utilisera le « machine learning » et l’intelligence artificielle. L’objectif ? Offrir des diffusions de matchs personnalisées ainsi que d’autres contenus, dont de nombreux services et produits de la NBA. L’enjeu semble être plus que jamais de taille à l’heure des hypothèses de reprise du championnat sans fans dans les salles.

« En plus de fournir des diffusions en direct et à la demande de matchs grâce à Microsoft Azure, une large gamme de données et d’archives vidéo de la NBA sera présentée aux fans grâce à des solutions de « machine learning », de recherche cognitive et d’analyse de données avancées » précise le communiqué. « Ce dispositif offre la possibilité de personnaliser la fan expérience afin que les contenus proposés soient exactement ceux correspondant aux attentes des fans. Il récompensera l’engagement et fournira plus d’informations et d’analyses que jamais. Cette plateforme permettra à la NBA de dévoiler des informations uniques et d’ajouter de nouvelles dimensions aux matchs, à destination des fans, entraîneurs et diffuseurs. Les partenaires du projet exploreront également d’autres moyens d’utiliser la technologie pour améliorer les activités commerciales de la NBA. »

Dans le communiqué, il est précisé que Microsoft sera également le partenaire laptop de la NBA. Selon CNBC, les tablettes Microsoft Surface pourraient être mises en avant dans le cadre de ce contrat sponsoring. Reste à savoir si vous verrez fleurir des produits Microsoft sur les bords des parquets NBA à la manière de ce que nous pouvons voir en NFL où joueurs et coachs manient les tablettes.

En tant que nouveau sponsor de la NBA, Microsoft va également devenir le partenaire de la prochaine NBA Draft Combine ou encore d’autres évènements comme le NBA All-Star, la MGM Resorts NBA Summer League ou encore le WNBA All-Star.

« Notre objectif, en travaillant avec Microsoft, est de créer du contenu customisé qui permet aux fans — qu’ils soient dans une arena NBA ou bien en train de regarder le match d’où qu’ils soient dans le monde — de s’immerger dans tous les aspects du jeu et de les relier directement avec nos équipes et nos joueurs. » a précisé Adam Silver, Commissioner NBA, dans un communiqué.

Dans la volonté d’enrichir l’expérience des fans de basket, le casque de réalité mixte Holosens de Microsoft peut-il également être utilisé afin d’offrir du contenu NBA en totale immersion ? Il y a quelques années, Microsoft avait illustré dans la vidéo ci-dessous ce à quoi pourrait ressembler les soirées foot US chez soi grâce à son casque.

En attendant la reprise de la NBA et de la mise en place du partenariat avec Microsoft, les fans de basket pourront toujours tester l’expérience VR d’un match grâce à NextVR disponible lors de certaines rencontres sur le League Pass.