La vente aux enchères « Athlètes et solidaires » de 83 athlètes adidas récolte 107 730€

Dimanche dernier se tenait la vente aux enchères « Athlètes et solidaires » au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France. Initiée par Vincent Gérard, gardien de l’Equipe de France de Handball, l’opération a fédéré 83 athlètes adidas.

Maillots, crampons, chaussures, dossards, gants de boxe.. Au total, la vente aux enchères a permis de récolter la somme de 107 730 €.

« Je suis extrêmement ému de la mobilisation de notre famille adidas durant toute cette vente aux enchères. Tous ensemble, nous avons créé un véritable élan de générosité, qui est l’essence même de cette démarche » précise Vincent Gérard, dans un communiqué. « Nous sommes fiers d’avoir récolté 107 730 € pour la fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France, qui va aider ceux qui travaillent chaque jour auprès des malades, ainsi que les familles et les personnes touchées. Je remercie particulièrement tous ceux qui ont participé à cette vente en enchérissant, et salue gracieusement la plateforme Drouot Online, et la maison de ventes Drouot Estimations, qui ont rendu ce projet possible ».

Au palmarès des plus grosses ventes, on retrouve un casque du skieur Alexis Pinturault (19 600€), un dossard dédicacé du biathlète Martin Fourcade (12 200€) ou encore un maillot dédidacé par le tennisman Jo-Wilfried Tsonga (5 300€) et porté par le français en 2014 lors de sa victoire au Masters 1000 de Toronto face à Roger Federer en finale.

Les autres sportifs et sportives à s’être associés à cette vente aux enchères sont nombreux. On peut citer notamment Karim Benzema, Kristina Mladenovic, Benjamin Pavard, Dan Carter, Stephane Diagana, Presnel Kimpembe, Matthieu Bastareaud, Nikola Karabatic, Romain Ntamack, Céline Dumerc, Thierry Omeyer, Gaetane Thiney ou encore Earvin Ngapeth pour ne citer qu’eux.