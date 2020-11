COVID-19 – Les annonces et mesures de soutien d’Emmanuel Macron au monde du sport

Aujourd’hui, Emmanuel Macron et certains ministres ont reçu à distance des représentants du sport amateur, du sport professionnel, du secteur marchand ou encore de l’événémentiel. Le Président a fait plusieurs annonces.

Comme le précise l’AFP, l’activité des clubs amateurs pourrait redémarrer dès le mois de décembre mais pour les jeunes (mineurs) uniquement.

En 2021, un dispositif baptisé « pass sport » pourrait également être lancé afin de financer une partie de la pratique sportive des jeunes. Au total, une enveloppe de 100 millions d’euros a été évoqué. « Les critères de cette aide destinée aux familles pour payer l’adhésion à un club ou acheter des équipements doivent encore être définis, pour un lancement en 2021 », a précisé l’Elysée, comme rapportée par l’AFP.

Concernant le sport professionnel, Emmanuel Macron a précisé que les stades et les salles resteraient vides et à huis clos jusqu’au moins le début de l’année 2021. « Le président de la République explique ne pas vouloir prendre le risque de permettre au public de retourner dans les stades très vite et lui dire le contraire quelques semaines plus tard » écrit Le Parisien. La future jauge d’accueil pourrait être cette fois-ci calculée par densité ajoute L’Equipe.

Parmi les aides, le Président a confirmé un fonds de compensation de la billetterie de 107 millions d’euros. « Il y aura un plafond de 5 M€ par club masculin et féminin et plusieurs fédérations y seront aussi éligibles, comme le football et le rugby, pour les rencontres de leur équipe nationale » précise le quotidien sportif. En parallèle, une exonération de charges sera appliquée pour les mois d’octobre, novembre et décembre.