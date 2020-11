Salomon va faire courir Kilian Jornet pendant 24 heures consécutives avec le défi « Phantasm 24 »

Pour promouvoir ses nouvelle chaussures de running, la marque Salomon a décidé de mettre en scène le trailer Kilian Jornet dans une course de 24 heures consécutives sur une piste de 400 mètres.

Certainement plus que les autres secteurs d’activités, les marques outdoor ont fait du « brand content » une spécialité et un axe de communication majeur.

Dans quelques jours, Kilian Jornet, le meilleur trailer de l’histoire, va relever le défi original « Phantasm 24 » organisé par son équipementier Salomon. Le 21-22 novembre (la date peut évoluer en fonction de la météo), Jornet va courir pendant 24h non stop sur la piste de 400 mètres de Måndalen en Norvège. Un défi spectaculaire sur le papier qui devrait entraîner une large couverture médiatique et une visibilité importante pour Salomon.

A ses pieds, Kilian Jornet portera la paire de chaussures de course sur route Salomon S/LAB Phantasm (199g). Un modèle qui sera commercialisée au printemps 2021 au prix de 180€. « C’est une super chaussure de running sur route. Elle est légère, très réactive et bien équilibrée avec un bon amorti, ce qui est crucial lorsqu’on s’entraîne longtemps sur des surfaces dures. Et l’adhérence est vraiment excellente, même sur terrain humide, ce qui est aussi important. » précise l’espagnol dans un communiqué.

Pour parcourir les 303,506 kilomètres visés, Kilian Jornet devra effectuer 759 tours de piste avec une vitesse moyenne de 4’45 min/km.

Bien évidemment, cet évènement sera à suivre en direct vidéo sur les plateformes de Salomon. En attendant, la marque vous fait patienter avec une web-série qui présente la préparation du champion.

« Je pense que le plus grand défi est de réussir à s’entraîner régulièrement sans se blesser car la transition vers le plat est très dure pour les muscles » ajoute Jornet. « L’entraînement a été un peu frustrant ces derniers mois, où j’ai enchaîné les blessures. J’avais de bonnes périodes, puis je me retrouvais avec une blessure qui me condamnait au repos. Après la course de 10 km, j’ai dû arrêter l’entraînement pour guérir une blessure. Maintenant, mon plan consiste à faire une bonne semaine d’entraînement et voir comment mon corps réagit, puis à laisser les tissus musculaires se reposer et récupérer avant la tentative. »

Précisons que la marque de montres Suunto, sponsor de Kilian Jornet, sera le chronométreur officiel du défi Phantasm 24.

Il y a un an, c’est INEOS qui réussissait une opération de communication similaire grâce à la performance d’Eliud Kipchoge qui a parcouru la distance d’un marathon en moins de 2H. Un évènement qui a touché des millions de personnes à travers le monde. L’occasion également de mettre en avant la paire de Nike « révolutionnaire » utilisée par le coureur.