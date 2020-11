Tennis – Une veste Lacoste « 6 crocodiles » pour Novak Djokovic

Pour la 6ème fois de sa carrière, Novak Djokovic termine l’année à la place de numéro 1 mondial au classement ATP. Une performance saluée à sa manière par Lacoste, équipementier du serbe.

A l’occasion du début du Nitto ATP Finals disputé pour la dernière année à Londres, Novak Djokovic a reçu hier son trophée de numéro 1 mondial de la saison 2020. Un ranking ATP sponsorisé par FedEx depuis cette année.

Pour la cérémonie de remise officielle du trophée, Novak Djokovic arborait une veste Lacoste plutôt inhabituelle. Partenaire du tennisman depuis 2017, Lacoste a confectionné une veste spéciale arborant non pas un crocodile mais six. Six crocos comme le nombre de fois qu’à terminé Djokovic à la place de N°1, égalant Pete Sampras.

Une veste Lacoste portée également par Djokovic pour son entrée dans le Masters ce lundi et son match contre Schwartzman.

Great song. Great athlete!@DjokerNole walks back to the locker room after a super opening match at the #NittoATPFinals 👏 pic.twitter.com/Ry7w2mh8Fd — ATP Tour (@atptour) November 16, 2020

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SportBuzzBusiness (@sportbuzzbusiness)

En 2018, Lacoste avait déjà réalisé une activation similaire pour célébrer la place de numéro 1 mondial de son ambassadeur.

Toujours à l’occasion du Nitto ATP Finals, la marque avait confectionné une veste arborant le chiffre 1 sur le torse et dessiné à l’aide de plusieurs crocodiles dorés. Un produit qui avait été commercialisé en édition limitée au prix de 250 euros. Cette fois-ci et comme nous l’a précisé Lacoste, la veste 2020 avec les « 6 crocos » ne sera pas mise en vente.