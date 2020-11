Tennis – Ralph Lauren nouvel habilleur officiel de l’Open d’Australie dès 2021

Hier, Ralph Lauren a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec l’Open d’Australie. Dans le cadre de cet accord pluriannuel, la marque américaine devient l’habilleur officiel du premier Grand Chelem de tennis de la saison.

Dans le détail, Ralph Lauren habillera les officiels du tournoi comme les arbitres de chaise ou encore les ramasseurs de balles dès l’édition 2021.

« Le style et la sophistication Ralph Lauren apporteront un nouveau look à l’Open d’Australie. Notre engagement commun envers l’excellence, l’innovation et la créativité, ainsi qu’un lien profond avec l’histoire et la tradition, forment la base de ce nouveau partenariat à long terme passionnant » a précisé Craig Tiley, Directeur du tournoi dans un communiqué.

En devenant nouveau partenaire de l’Australian Open, Ralph Lauren va renforcer sa visibilité auprès des fans de tennis avec un troisième Grand Chelem, la marque étant déjà associée à l’US Open et à Wimbledon.