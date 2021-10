La MLS annonce une nouvelle émission entre sport et télé-réalité, avec le recrutement d’un joueur pro à la clé au Charlotte FC

Cette semaine, la Major League Soccer (MLS) a annoncé la création d’une nouvelle émission entre sport et télé-réalité.

En association avec MGM Television, la MLS va lancer le programme « Welcome to the team ». La série proposera de suivre des joueurs qui « s’affronteront » pour intégrer la future franchise du Charlotte FC en 2022.

Un show sportif qui s’inscrira pour MGM dans la lignée de programmes comme « Survivor », The Voice » ou encore « Shark Tank ».

Cette future série de la MLS offrira un accès 24h/24 et 7j/7. Des joueurs seront éliminés à la fin des épisodes. Le grand vainqueur remportera sa place pour jouer sous les couleurs du Charlotte FC. « Ce programme est l’occasion d’exposer la MLS à une nouvelle audience et fournira à nos fans un aperçu encore plus immersif de notre ligue et de nos joueurs. » commente Seth Bacon, SVP Media de la Major League Soccer.