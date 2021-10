Livre : Shoemaker – La fabuleuse histoire de Reebok racontée par son fondateur

Depuis la fin du XIXe siècle, la famille Foster manufacturait des chaussures de course, dans un petit atelier de Bolton ; c’est elle qui équipait notamment Eric Liddell et Harold Abrahams –immortalisés plus tard par le film Les Chariots de feu – ainsi que la plupart des clubs de football anglais. Mais un conflit violent entre le père et l’oncle de Joe Foster quant à la stratégie à adopter conduisit Joe et son frère Jeff à lancer une nouvelle société, inspirée par le succès d’Adidas et de Puma ; ainsi naquit Reebok.

Les débuts furent compliqués. Qui pouvait imaginer que ces balbutiements donneraient bientôt naissance à un nouvel acteur majeur de l’industrie du sport ?

La vision marketing de Joe permit à Reebok de devenir un phénomène mondial dès les années 80, lorsque la marque fut la première à comprendre l’ampleur de la vague de l’aérobic, dans le sillage de leaders tels que Jane Fonda.

Bientôt, Reebok ferait son apparition sur les tapis rouges d’Hollywood, notamment au générique d’

Aliens, où Sigourney Weaver porte une paire de Reebok Alien Stompers.

À l’instar du best-seller mondial L’Art de la victoire de Phil Knight, Shoemaker fait le récit d’un triomphe entrepreneurial obtenu contre vents et marées, révèle les défis et les sacrifices qu’implique la création d’une marque mondiale et raconte comment une petite entreprise locale, à condition d’être portée par une vision forte et de proposer les bons produits, peut se transformer en un colosse planétaire.

