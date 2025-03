DAZN innove à nouveau sur les matchs de Betclic Elite

DAZN, première plateforme mondiale de streaming sportif, multiplie les expérimentations innovantes en Betclic Elite. De quoi offrir une immersion encore plus fine aux fans de basket français.

Après avoir posé un micro sur le joueur de Nanterre, Paul Lacombe, lors du match de la 20e journée de Betclic Elite opposant Nanterre au Mans, DAZN renouvelle cette expérience immersive en sonorisant les coachs du Mans et de Cholet à l’occasion de la 23e journée du championnat de France.

Avec ce dispositif, les fans vivront ce match à travers les voix des coachs Guillaume Vizade pour le MSB et Fabrice Lefrançois pour Cholet Basket. Consignes, échanges avec les joueurs ou les arbitres… autant d’occasions de découvrir des aspects invisibles en temps normal.

Pour information, les meilleurs moments seront accessibles quelques jours après la rencontre sur les réseaux sociaux de DAZN France, via ses comptes X, Instagram et TikTok. Des séquences seront aussi diffusées à la mi-temps du match.

« Il est important pour DAZN France de proposer des contenus en immersion aux fans de basket et à celles et ceux qui adorent le sport, en plus de la diffusion du match. Pouvoir écouter et comprendre ce que disent les joueurs, les coachs et même les arbitres, permet au plus grand nombre de se retrouver au cœur de l’action. Après avoir « mis sur écoute » le joueur de Nanterre Paul Lacombe, puis avec cette nouvelle initiative que propose DAZN France sur le match MSB – Cholet Basket, nous allons nous efforcer de proposer toujours plus de contenus en immersion dans les prochaines semaines. » (Chloé Westelynck, Responsable éditoriale basketball pour DAZN France).