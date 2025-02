Nutripure officialise un partenariat exclusif avec Cyril Gane

La marque française de compléments alimentaires naturels et performants, Nutripure, devient partenaire officiel de Cyril Gane – figure emblématique du MMA aussi bien dans l’Hexagone qu’à l’international. Et cela, pour une durée de deux ans.

C’est un fait, Ciryl Gane – véritable ambassadeur du MMA français – arbore une approche rigoureuse et naturelle de la préparation physique et de la récupération. Son engagement en faveur d’une nutrition saine et optimisée fait donc de lui un partenaire idéal pour Nutripure, qui développe des produits formulés avec des ingrédients de haute qualité, sans compromis sur l’efficacité ni sur la santé.

Nutripure propose en effet des solutions de nutrition sportive et bien-être répondant aux exigences des athlètes de haut niveau mais aussi des amateurs :

« Nous sommes très fiers de pouvoir accompagner Ciryl Gane pour cette année 2025 qui s’annonce prometteuse. Ciryl incarne le visage français du MMA et représente des valeurs qui résonnent avec Nutripure : authenticité et exigence. Son parcours est inspirant et il se donne les moyens d’atteindre ses objectifs en prenant soin de son corps et de son bien-être. Nous sommes très heureux de pouvoir lui apporter notre expertise afin d’optimiser sa préparation », explique Florent Carrio, co-fondateur de l’entreprise.

Un état d’esprit qui se reflète naturellement dans le discours du « Bon Gamin » :

« Je m’applique avec la même rigueur à ma nutrition qu’à mes entraînements, car je sais que les deux sont indissociables pour atteindre mes objectifs. C’est pourquoi, faire confiance à Nutripure était comme une évidence, les valeurs de transparence et de performance correspondent parfaitement aux miennes », confirme ainsi l’intéressé.

