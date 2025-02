La Fédération Française de Tennis présente le Roland-Garros eSeries by Renault 2025 dont la phase finale se tiendra le 24 mai prochain, en public, dans l’auditorium du Tenniseum de Roland-Garros. Un prize pool de 5 000€ sera réparti entre le vainqueur et le finaliste.

La compétition se jouera pour la quatrième année consécutive sur Tennis Clash, jeu mobile aux 170 millions de téléchargements, développé par Wildlife Studios. Cette année, Roland-Garros eSeries by Renault inaugurera un nouveau format pour sa phase finale qui verra les participants s’affronter en équipe. Deux grands noms du tennis français en prendront le leadership, dont une vainqueure de Grand Chelem révélée prochainement. De son côté, Gilles Simon – ancien top 6 ATP et ambassadeur des éditions précédentes – apportera son expérience à la seconde équipe. Autre innovation, l’édition 2025 intégrera un tableau final à double éliminations avec la présence d’un winner et d’un loser bracket.

Bon à savoir

En 2024, il y avait plus de 548 000 participants à travers 215 territoires pour les qualifications.

Les Open Qualifiers : OQ #1 : du 6 au 11 mars 2025 // OQ #2 : du 20 au 25 mars 2025 // OQ #3 : du 3 au 8 avril 2025 // Grand Tour : du 24 février au 23 mars 2025.

Comme chaque année, les 8 finalistes auront l’occasion de vivre une véritable expérience d’esportifs en amont des phases finales, grâce à une journée complète dans les locaux de GameWard, club résident officiel de Boulogne-Billancourt, avec pour directeur sportif l’actuel capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, Julien Benneteau. Au cours de cette journée dédiée à leur perfectionnement, ils bénéficieront également de sessions d’exercices physiques et de préparation mentale.

Roland-Garros eSeries by Renault franchit en 2025 une étape importante en prenant place dans l’auditorium du Tenniseum de Roland-Garros avec plus de 200 spectateurs en salle et plus de 200 000 sur le live Twitch de Samuel Etienne.

Le lieu accueillera cette année encore le plus grand tournoi d’eTennis au monde pour sa 8ème édition, toujours soutenu par Renault en partenaire titre et Mastercard en partenaire officiel.

