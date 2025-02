Le SportMed Summit est le premier événement en Méditerranée, conçu pour répondre aux besoins du secteur sportif en matière de networking, de synergies et de nouvelles tendances. C’est une occasion idéale pour mettre en valeur un savoir-faire, des idées, tout en s’appuyant sur les valeurs fondamentales du sport. Alors rejoignez une communauté d’acteurs engagés pour cette seconde édition, le jeudi 6 mars, dans un cadre unique au cœur de Marseille.

Porté par une vision de synergies et d’impact collectif pour rendre le sport moteur des transitions et levier pour la santé, l’éducation, l’inclusion et la transition écologique, le SportMed Summit propose une journée riche en échanges et actions, réunissant plus de 900 participants :

7 conférences réunissant 35 intervenants et intervenantes pour débattre sur les enjeux sociaux et environnementaux, en présence notamment de Julian Jappert – CEO de Sport & Citoyenneté, Armelle Courtois – Athlète et co-fondatrice Sport for the Futur, Mickael Pietrus – international français de basket-ball, Lucie Venet – Directrice RSE OM…

3 ateliers et workshops autour de thématiques clés : Sport et féminisation Sport et transition environnementale Sport et inclusion

autour de thématiques clés :

5 raisons de participer au salon SportMed Summit :

Networker et rencontrer des acteurs engagés.

Créer des synergies et renforcer des liens.

S’inspirer des bonnes pratiques.

S’informer sur les tendances de demain.

Promouvoir l’inclusion par le sport.

3 objectifs :

Démontrer la force du mouvement économique sportif du territoire méditerranéen au service des enjeux de transformation sociétale.

Renforcer l’impact positif du tissu éducatif et associatif sportif au sein du territoire méditerranéen.

Fédérer, créer des synergies et connecter l’ensemble des acteurs de l’écosystème sportif du territoire méditerranéen.

Rendez-vous le jeudi 6 mars 2025 de 8h30 à 18h00

Pour consulter le programme, c’est ici.

Contact :

World Trade Center Marseille Provence

2 Rue Henri Barbusse, 13001 Marseille

v.moraru@wtcmp.com