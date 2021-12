« Dear Liverpool » – L’activation émouvante de Nivea Men qui offre des moments exclusifs à des supporters de Liverpool FC

Partenaire de Liverpool FC, Nivea Men active son partenariat avec les Reds au travers du programme « Dear Liverpool FC » qui offre à des fans des moments exceptionnels.

Pour la dernière séquence mise en ligne cette semaine, le club de Premier League et la marque de cosmétiques proposent une vidéo émouvante, la rencontre entre un donneur de moelle osseuse et une jeune fille atteinte alors d’une leucémie.

La jeune fille, Libbie, a souhaité mettre à l’honneur son donneur, supporter de Liverpool, qu’elle n’avait jamais rencontré. Pour l’occasion, le gardien de but Alisson Becker a participé à cette vidéo.

En moins de 24h, la vidéo a été vue près de 2 millions de fois uniquement sur le compte Twitter de Liverpool FC.

Sacré petite poussière dans l’oeil 🥺 https://t.co/LwhVQwvvs6 — Naomi Loiseau (@naomiloiseau) December 9, 2021

Depuis deux ans, le club de Premier League et Nivea Men on réalisé plusieurs vidéos « Dear Liverpool » avec des rencontres émouvantes entre des supporters et des joueurs du club.