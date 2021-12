Le CIO communique l’audience mondiale des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Quelques mois après la fin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 organisés en 2021, le Comité International Olympique (CIO) communique les chiffres clés de l’audience mondiale de l’évènement.

Selon une étude de Publicis Sport & Entertainment réalisée pour le compte du CIO, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont attiré une audience mondiale de plus de trois milliards de personnes, 3,05 milliards de téléspectateurs uniques sur les chaînes de télévision linéaire et les plateformes numériques.

« Les Jeux de Tokyo 2020 sont véritablement devenus les premiers Jeux en streaming »

Sur le digital et les plateformes numériques des diffuseurs officiels, le CIO revendique 28 milliards de visionnages de vidéos en tout, une augmentation de 139 % par rapport aux Jeux Olympiques de Rio 2016. « Les Jeux de Tokyo 2020 sont véritablement devenus les premiers Jeux en streaming » précise Thomas Bach, Président du CIO.

De son côté, le site officiel des JO de Tokyo 2020 et les applications ont enregistré 196 millions d’utilisateurs uniques, soit plus de trois fois le trafic en ligne des Jeux Olympiques de Rio 2016. Les comptes sociaux du CIO ont généré 6,1 milliards d’engagement (visionnages de vidéos, partages de publications, commentaires et j’aime confondus).