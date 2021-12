Classement 2021 de la valorisation des franchises NHL (Forbes) – Les New York Rangers atteignent les 2 milliards de dollars

Comme chaque année, Forbes publie son classement de la valorisation des franchises de sports. Hier, le média américain s’est intéressé à la valeur des équipes de NHL pour cette saison 2021-2022.

Pour la première fois, une franchise NHL atteint la barre symbolique des 2 milliards de dollars selon Forbes. Il s’agit des New York Rangers qui occupent la première position pour la 7ème année année consécutive.

En atteignant les 2 milliards de valorisation en 2021, les New York Rangers enregistrent une hausse de 21% par rapport à l’année dernière (+60% en 5 ans selon Forbes). Appartenant à MSG Sports, l’équipe new yorkaise évolue au Madison Square Garden.

Cette année, le podium est complété par deux équipes canadiennes, les Toronto Maple Leafs (1,8 milliard $) et les Canadiens de Montréal (1,6 milliard $).

Pour son classement 2021 (voir la liste plus bas), Forbes évalue la valeur moyenne des 32 franchises NHL à 865 millions de dollars, une augmentation de 32% par rapport à 2020. A dernière place du classement, on retrouve les Arizona Coyotes avec une valeur estimée à 400 millions de dollars.

Il y a quelques jours, la franchise des Pittsburgh Penguins a officialisé une proposition de rachat par par Fenway Sports Group qui détient notamment les Red Sox (MLB) ou encore Liverpool (Premier League). Selon The Athletic, la transaction qui doit être approuvée par la NHL valorise la franchise à 900 millions de dollars. Comme le précise Forbes, la valeur des Penguins correspond à 4,5 fois des revenus estimés de l’équipe pour la saison en cours (hors playoffs).

Des revenus en hausse

Pour rappel, la NHL vient d’entrer dans un nouveau cycle de droits TV aux USA avec ESPN et Turner pour un montant estimé à 625 millions de dollars en moyenne par saison, contre 300M$ précédemment.

Forbes explique également la hausse de la valeur des franchises par la qualité des Arenas, soit rénovées comme celle de la nouvelle franchise de Seattle soit les nouvelles constructions comme la UBS Arena des New York Islanders. Des salles qui permettront aux équipes d’augmenter leur chiffre d’affaires les jours de matchs.

Du côté des recettes sponsoring, les voyants semblent également au vert pour la NHL. En cette période de Covid-19, la ligue a autorisé l’introduction de la publicité sur les casques et le sponsoring maillot arrivera pour la saison 2022-2023. Il y a quelques semaines, les Washington Capitals sont entrés dans l’histoire en étant la première franchise à officialiser la signature d’un contrat pour ses chandails avec Caesars Sportsbook.

Pour la saison 2025-2026, la NHL tablerait ainsi sur des revenus de 6 milliards de dollars, soit une augmentation de 22% par rapport à 2019-2020 comme le rapporte Forbes.

Evolution des revenus de la NHL (Forbes)

Classement des franchises NHL les mieux valorisées selon Forbes en 2021 (en dollars)

1/ New York Rangers : 2 milliards $

2/ Toronto Maple Leafs : 1,8 milliard

3/ Montreal Canadiens : 1,6 milliard

4/ Chicago Blackhawks : 1,4 milliard

5/ Boston Bruins : 1,3 milliard

6/ Philadelphia Flyers : 1,2 milliard

7/ Edmonton Oilers : 1,1 milliard

8/ Los Angeles Kings : 1,025 milliard

9/ Detroit Red Wings : 990 millions

10/ New York Islanders : 950 millions

11/ Washington Capitals : 930 millions

12/ Pittsburgh Penguins : 900 millions

13/ Seattle Kraken : 875 millions

14/ Vancouver Canucks : 825 millions

15/ New Jersey Devils : 775 millions

16/ Dallas Stars : 720 millions

17/ Vegas Golden Knights : 710 millions

18/ Calgary Flames : 680 millions

19/ Minnesota Wild : 675 millions

20/ Tampa Bay Lightning : 650 millions

21/ St. Louis Blues : 640 millions

22/ Colorado Avalanche : 630 millions

23/ San Jose Sharks : 625 millions

24/ Anaheim Ducks : 620 millions

25/ Nashville Predators : 600 millions

26/ Winnipeg Jets : 575 millions

27/ Carolina Hurricanes : 550 millions

28/ Ottawa Senators : 525 millions

29/ Buffalo Sabres : 500 millions

30/ Colombus Blue Jackets : 475 millions

31/ Florida Panthers : 450 millions

32 : Arizona Coyotes : 400 millions