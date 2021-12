Formule 1 – Le dernier Grand Prix à Abu Dhabi sera diffusé en clair au Royaume-Uni sur Channel 4

Ce dimanche, le dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison 2021, décisif dans la course au titre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, sera accessible en clair au Royaume-Uni. De quoi ravir les supporters du pilote britannique.

Détenteur des droits, Sky Sports a trouvé un accord avec Channel 4 pour que la chaîne diffuse le GP d’Abu Dhabi en clair. « Le Grand Prix de dimanche est l’un des plus grands événements sportifs de la dernière décennie et pourrait être un moment historique pour le sport britannique » précise Stephen van Rooyen, EVP & CEO UK & Europe Sky, dans un communiqué. « Nous avons choisi d’offrir la course à tout le pays à quelques jours de Noël à travers notre partenariat avec Channel 4, afin que tout le monde puisse faire partie d’un grand moment national alors que Lewis Hamilton vise un huitième titre de champion du monde historique »

Channel 4 diffusera les images de Sky et son équipe composée de Nico Rosberg, Jenson Button, Martin Brundle, Nat Pinkham, David Croft, Karun Chandhok, Simon Lazenby et Ted Kravitz. Lors du dernier Grand Prix en Arabie Saoudite, Sky Sports a enregistré un pic d’audience à 2,7 millions de téléspectateurs.

Le dernier chapitre du duel 2021 entre Hamilton (Mercedes) et Verstappen (Red Bull) sera à suivre en France sur Canal+ avec un départ de la course à 14h.

