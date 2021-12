Tennis – Amélie Mauresmo nouvelle Directrice de Roland-Garros jusqu’en 2024

Ce matin, la Fédération Française de Tennis a officialisé la nomination d’Amélie Mauresmo au poste de Directrice du tournoi de Roland-Garros jusqu’en 2024, soit pour les 3 prochaines éditions.

Sur proposition de Gilles Moretton, Président de la FFT et d’Amélie Oudéa-Castéra, Directrice générale, le Comex de la fédération a donc décidé de nommer l’ancienne joueuse pour succéder à Guy Forget. C’est la première fois qu’une femme occupera ce poste.

« Je suis extrêmement fière et honorée que Gilles Moretton et Amélie Oudéa-Castéra aient souhaité me confier les rênes de ce tournoi qui symbolise tant de souvenirs dans ma vie personnelle et sportive » précise Mauresmo dans un communiqué. « J’ai accepté ce poste de Directrice du tournoi en affichant clairement des ambitions fortes. Je les porterai avec l’exigence, la liberté et la passion qui m’ont toujours animées. »

« Amélie Mauresmo apportera la diversité de ses expériences au sommet de notre sport, son leadership, sa passion et sa détermination pour faire progresser encore le tournoi de Roland-Garros, son rayonnement en France et à l’international, l’engouement qu’il suscite auprès de tous les publics, l’attachement que lui portent les joueurs et joueuses mais aussi son ancrage avec les partenaires dans un positionnement innovant, responsable et solidaire » ajoute le communiqué.