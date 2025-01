Allianz France réaffirme son engagement envers le sport féminin

A l’occasion de la Journée Internationale du sport féminin – et alors que plus de 5000 personnalités se mobilisent pour « entretenir la flamme » – Allianz France reste plus que jamais engagé en faveur du sport à tous les niveaux.

Allianz, partenaire mondial des Comités Internationaux Olympique et Paralympique jusqu’en 2028, s’engage également localement pour la promotion du sport. En ce sens, Allianz France se distingue en étant l’assureur de plus de 30 fédérations et plus de 7 400 clubs tant amateurs que professionnels sur l’ensemble du territoire.

A l’occasion de la Journée internationale du sport féminin, le vendredi 24 janvier, Allianz France a donc choisi de mettre l’accent sur le sport avec un grand F via des partenariats avec des clubs emblématiques de l’Hexagone :

Metz Handball (depuis saison 2021-2022), 27 titres de Championnes de France, 3ème place en Ligue des Champions en 2021/22.

(depuis saison 2021-2022), 27 titres de Championnes de France, 3ème place en Ligue des Champions en 2021/22. Volley Mulhouse Alsac e (depuis saison 2023-2024), multiples titres de Championnes de France et un triplé historique en 2021 : Championnat – Coupe – Supercoupe de France.

e (depuis saison 2023-2024), multiples titres de Championnes de France et un triplé historique en 2021 : Championnat – Coupe – Supercoupe de France. Entente Sportive Basket Villeneuve d’Ascq (depuis saison 2024-2025), 2 titres de Championnes de France et une finale d’Euroleague.

De nombreuses conférences sur la thématique Sport et Femmes

Parallèlement, la filiale a également lancé un programme de douze conférences, de juin à décembre 2025, sur la thématique « Sport et Femmes ». Education au sport, moyens financiers, infrastructures et lieux dédiés exclusivement aux femmes, gestion du temps, combinaison du sport et de la vie de famille, sécurité… tous les thèmes seront abordés.

Parmi les les sites sélectionnés, plusieurs membres de de l’organisation Territoires d’Evènements Sportifs (TES) – dont Allianz France est membre et partenaire seront de la partie.