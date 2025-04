DAZN renforce son leadership mondial dans le streaming sportif, plus précisément en Australie avec l’acquisition de Foxtel Group.

Premier opérateur de télévision par abonnement en Australie, Foxtel Group continuera d’opérer de manière autonome. Ses marques emblématiques Kayo Sports, BINGE et Hubbl conserveront ainsi leur identité et continueront de proposer des programmes, des reportages sportifs et des contenus de divertissement.

Toutefois, Foxtel surfera sur l’expertise et la portée mondiales de DAZN. Foxtel profitera en effet des investissements du groupe britannique en matière de technologie de pointe et d’innovation dans le domaine du divertissement sportif.

La déclaration