La plus grande course caritative au monde, Wings for Life World Run, est de retour pour sa 12ème édition le dimanche 4 mai prochain. L’occasion pour des centaines de milliers de participants de soutenir la recherche sur la moelle épinière et donner de l’espoir aux personnes souffrant de paraplégie et de tétraplégie.

Le Paris FC s’engage lui aussi pour la fondation Wings for Life, soutenue depuis 10 ans par le groupe Red Bull, également actionnaire minoritaire du club. Ce vendredi face à Clermont-Ferrand, les joueurs arboreront ainsi les couleurs de cette noble cause, et inviteront leurs supporters à soutenir la recherche en s’inscrivant à la course. Pour information, c’est le partenaire principal du club francilien, à savoir Bahrain Victorious, qui a rendu cette initiative possible.

La déclaration

« Red Bull est partenaire majeur du club depuis janvier 2025, c’est pourquoi nous avons intégré Wings for Life à notre programme 1Match/1Cause, qui a pour but de lever des fonds pour des associations caritatives ou d’intérêt général, autour des matchs de football professionnels du club. Chaque match devient une opportunité unique de rassembler les spectateurs, les passionnés de football et les entreprises engagées socialement pour soutenir des organisations à but non lucratif. Nous espérons qu’un maximum de supporters rejoindra l’équipe du Paris FC pour participer à la course Wings for Life et s’unira avec nous pour la recherche sur les lésions de la moëlle épinière ! » (Pierre Ferracci, Président du Paris FC)

Bon à savoir