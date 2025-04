Warner Bros. Discovery annonce un nouveau partenariat avec la Fédération Internationale d’Escalade Sportive (IFSC) pour la diffusion de tous les événements de la Coupe du monde et du Championnat du monde de l’IFSC, jusqu’en 2028.

Warner Bros. Discovery et la Fédération Internationale d’Escalade Sportive prolongent leur idylle quatre ans pour la diffusion de tous les événements de la Coupe du monde et du Championnat du monde d’escalade et de para-escalade de l’IFSC qui seront ainsi à suivre en exclusivité sur Eurosport et sur Max.

Depuis 2022, Warner Bros. Discovery a joué un rôle clé dans la montée en puissance de l’escalade en lui apportant une belle vitrine à travers l’Europe. Dans les faits, la discipline devrait croître de plus de 11 % au cours des huit prochaines années.

A titre d’exemple, la couverture de l’escalade a touché des millions de téléspectateurs sur les plateformes du groupe en 2024, atteignant notamment des records durant les Jeux Olympiques de Paris 2024, avec en ligne de mire, les JO de Los Angeles 2028.

