Les premières divisions du football français rejoignent aujourd’hui EA SPORTS FC 25 SHOWCASE, avec la Ligue 1 McDonald’s et l’Arkema Première Ligue intégrant l’expérience d’essai gratuite proposée par EA SPORTS FC.

FC 25 SHOWCASE est un aperçu de la version complète d’EA SPORTS FC 25 e, désormais disponible sur PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S, Xbox One et PlayStation 4.

Cette version permet de découvrir les nouveautés de FC 25, notamment :

Apprendre à jouer.

Coup d’envoi avec une sélection de clubs.

Clubs Rush avec une progression limitée.

Grâce à une sélection de contenu en rotation, les fans pourront prendre les commandes de leur club français préféré en mode Coup d’envoi, en utilisant FC IQ pour un contrôle tactique plus poussé que jamais.

Pour information, les joueurs pourront passer à la version complète d’EA SPORTS FC 25 via leur compte EA sur la même plateforme afin de poursuivre la progression en mode Clubs, d’accéder à tous les modes de jeu (Carrière Manager, Carrière Joueur, Football Ultimate Team) et de débloquer les 19 000 joueurs et 700 clubs authentiques qui font de FC 25 l’expérience footballistique la plus réaliste actuellement.