Des mascottes médaillées pour chaque athlète médaillé des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Alain Joly, co-fondateur et président de Doudou et Compagnie nous emmène dans les coulisses de la fabrication « Made In France » des « Phryges », mascottes des jeux de Paris 2024. Située à La Guerche-de-Bretagne près de Rennes, l’usine produit entre 500 et 1 000 peluches par jour. La taille standard est vendue 39,99€ en magasin et sur la boutique en ligne de la marque. Plus d’infos sur le site #paris2024 #mascotte #jeuxolympiques #phryges #jeuxolympiques2024 #doudou #peluche #licensing #lesphryges #olympics #doudou #merchandising #interview #inside #sport #mascots #mascottes #madeinfrance

♬ son original – Sport Buzz Business