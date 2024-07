Combien coûte la Cérémonie d’Ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 organisée sur la Seine ?

A deux semaines de la Cérémonie d’Ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 sur la Seine, l’engouement autour des JO est de plus en plus perceptible. L’attention médiatique devient également plus intense.

Parmi les nombreuses questions qui entourent l’organisation de ces JO, celle concernant le coût de la cérémonie d’ouverture va revenir fortement.

Selon le Canard Enchaîné et comme rapporté par France 3 Régions Ile-de-France, le montant grimperait à 122 millions d’euros, « sans compter le coût du déploiement des forces de l’ordre mobilisées pour l’occasion ».

Programmée le vendredi 26 juillet 2024, la cérémonie des JO avec le défilé des délégations sur la Seine accueillera 326 000 spectateurs sur les quais. Dans le détail, 222 000 places seront gratuites pour le public, sur les quais hauts, pendant que 104 000 places payantes seront sur les quais bas avec des tarifs atteignant 11 000€ la place VIP.

« Il y a des chiffres qui circulent depuis quelques semaines, je peux vous le révéler, autour de pénalités que pourrait connaitre Paris 2024 en cas de non tenue de cette cérémonie. Il y a un contrat très important signé avec LVMH et on parle, en cas d’annulation de la cérémonie, de 225 millions d’euros possible de pénalités » explique Thierry Vildary, journaliste France Télévisions et co-auteur du livre « La face cachée des JO » « C’est de toute façon une cérémonie qui restera dans les annales au moins pour son coût ».

Pour rappel, le directeur artistique des quatre cérémonies d’ouverture et de clôture des JO et des Paralympiques est Thomas Jolly.

