Paris 2024 : 4 sponsors bien visibles au Parc des Champions du Trocadéro pendant les Jeux Olympiques

A l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, le Trocadéro se transforme en « Parc des Champions », un lieu festif ouvert gratuitement au public et offrira une visibilité intéressante à 4 sponsors associés au dispositif.

Tours les jours ou presque, 13 000 personnes pourront suivre les grandes finales sur des écrans géants et rencontrer des médaillés olympiques de tous les pays. Un lieu de vie qui sera évidemment à visiter pour celles et ceux qui seront présents dans la capitale pendant cette Olympiade, au même titre que le Club France installé à la Villette.

Sur place, les 4 sponsors Panasonic, Toyota, LVMH et CMA CGM bénéficieront d’une visibilité intéressante à en croire les premiers visuels 3D partagé par Paris 2024 il y a quelques jours.

Du côté des activations marketing, un espace dédié sera aménagé par Louis Vuitton pour les athlètes et leur entourage. Il leur permettra de découvrir la malle aux médailles, un malle qui sera également présente sur le podium des célébrations. Des produits et boissons de la Maison Hennessy seront également proposées et des maquilleuses Sephora seront également là « pour les sublimer ».

De son côté, Panasonic invitera le public à célébrer les médaillés olympiques en exécutant des pas de danse grâce à sa « Dance Cam ».

« Pour donner le coup d’envoi de la célébration des athlètes, un athlète de légende sera présent chaque jour au Trocadéro. Dan Carter, Carl Lewis ou encore Nadia Comaneci vous donnent rendez-vous pour cette fête en plein cœur de Paris. D’autres athlètes iconiques, français et internationaux seront annoncés dans les jours à venir » ajoute Paris 2024 dans un communiqué.

Programmation d’une journée type au Parc des Champions du Trocadéro :

Ouvert le 29 juillet, le 31 juillet, le 1er août puis 5 au 10 août

Ouvert de 16h à 23h30 :

16h : Ouverture du site : warm up / DJ set / activations

16h30 : Show d’ouverture par des compagnies artistiques emblématiques

16h45 : Célébration des athlètes médaillés

19h à 23h30 : Diffusion des grandes compétitions en live, sur écran géant

Horaires spécifiques le 9 et le 10 août:

*12h: Ouverture du site : warm up / DJ set / activations (heure d’entrée maximum sur site : 15h)

*15h: Show d’ouverture par une compagnie artistique emblématique

*15h15: Célébration des athlètes médaillés

16h30-00h00 : Diffusion des grandes compétitions en live, sur écran géant

