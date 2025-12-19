Diffusé sur Netflix dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 décembre, le combat Jake Paul – Anthony Joshua cristallise les dérives et les mutations économiques de la boxe moderne.

Le combat entre Jake Paul et Anthony Joshua s’annonce comme l’un des événements les plus commentés de la fin d’année dans le monde des sports de combat. Dans la nuit de vendredi à samedi, aux alentours de 5 heures du matin (heure française), l’ancien youtubeur reconverti boxeur affrontera l’ex-champion du monde des poids lourds à Miami, dans un duel diffusé en exclusivité sur Netflix.

Ecart sportif abyssal

Sportivement, l’affiche divise. D’un côté, Anthony Joshua, 36 ans, champion olympique en 2012 et double champion du monde unifié, qui n’a plus combattu depuis sa défaite par K.-O. contre Daniel Dubois en septembre 2024. De l’autre, Jake Paul, 28 ans, qui poursuit sa trajectoire atypique après avoir déjà défié Mike Tyson l’an dernier. L’écart de gabarit est frappant : près de 13 centimètres et une vingtaine de kilos séparent les deux hommes, au point que la Fédération britannique de boxe a indiqué qu’elle n’aurait jamais autorisé ce combat dans un cadre classique.

JAKE PAUL vs. ANTHONY JOSHUA

LIVE only on Netflix

TOMORROW, December 19

8 PM ET | 5 PM PT#JakeJoshua pic.twitter.com/FnnI8y0Rab — Netflix (@netflix) December 19, 2025

Pour encadrer ce duel hors normes, l’organisation a opté pour un format spécifique : huit rounds de trois minutes et un ring légèrement agrandi, passant de 20 à 22 pieds. Un choix technique qui pourrait avantager Jake Paul, en lui offrant plus d’espace pour se déplacer face à un adversaire réputé pour sa puissance. Un détail révélateur d’un combat pensé autant comme un spectacle que comme une opposition sportive.

184 millions de dollars à se partager

Mais l’enjeu principal est économique. Les deux boxeurs devraient se partager une bourse estimée à 184 millions de dollars, symbole de la nouvelle ère du boxing business. Netflix, déjà à l’origine du combat Jake Paul – Mike Tyson, poursuit sa stratégie d’événements mondiaux capables de générer de l’audience sans recourir au modèle traditionnel du pay-per-view.

Entre inquiétudes liées à la sécurité, fascination médiatique et chiffres vertigineux, ce combat incarne les mutations profondes de la boxe moderne, où la narration et la viralité pèsent parfois autant que le palmarès.

A lire aussi : Coupe du monde 2026 : Netflix prépare un jeu de football avec la FIFA