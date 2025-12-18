A quelques jours de Noël, Panini dévoile l’album Ligue 1 McDonald’s 2025-2026, une 51ᵉ édition XXL qui mise sur les rivalités pour raconter la saison.

Panini relance l’un de ses produits les plus emblématiques avec la sortie de l’album Panini Foot Ligue 1 McDonald’s 2025-2026, une 51ᵉ édition qui s’annonce comme un marqueur fort de la saison à venir. Véritable rituel pour des générations de supporters, la collection revient avec une promesse claire : faire des rivalités le fil conducteur de l’année footballistique.

@Ligue1 ! La nouvelle collection ’ – est officiellement lancée ⚽ Rendez-vous sur https://t.co/FPjndbpm0M ou dans les points de vente habituels pour commencer votre album ! pic.twitter.com/cEmA5V9RPo — Panini France (@Panini_fr) December 10, 2025

L’album compte 96 pages et rassemble 556 stickers, dont 152 stickers spéciaux, confirmant la montée en gamme continue des collections Panini. Au-delà des simples portraits de joueurs, l’éditeur italien enrichit son produit avec des données chiffrées, des repères historiques et une mise en scène plus immersive du championnat, pensée autant pour les collectionneurs aguerris que pour les plus jeunes fans.

Rubrique consacrée aux rivalités historiques

Grande nouveauté de cette édition 2025-2026 : une rubrique centrale consacrée aux rivalités historiques de la Ligue 1. Sept affiches emblématiques jalonnent l’album, du Classique OM–PSG au derby de la Côte d’Azur entre Nice et Monaco, en passant par plusieurs oppositions régionales majeures. Une manière pour Panini de transformer l’album en récit, en rappelant que le football français se nourrit autant d’histoires que de résultats.

Chaque club de Ligue 1 McDonald’s bénéficie d’un traitement XXL, avec quatre pages et 28 stickers par équipe. La répartition est millimétrée : joueurs clés, recrues, profils offensifs, écussons, maillots et scènes d’action. Les têtes d’affiche du championnat sont bien présentes, de Pogba à Giroud, en passant par Dembélé, Vitinha, Aubameyang ou encore Doué.

L’expérience se prolonge sur le digital

Bonne nouvelle pour les fans de Ligue 2, un album dédié à la saison 2025-2026 voit aussi le jour. Une collection de 288 stickers pour décrypter la deuxième division, entre clubs historiques, jeunes talents et futurs visages du football français.

Le championnat de @Ligue2BKT 2025-2026 est désormais disponible dans cette nouvelle collection de stickers Panini Foot ⚽ Avec ce coffret, bénéficiez de la collection complète avec 288 stickers à collectionner À retrouver en exclusivité sur notre site https://t.co/FPjndbpm0M… https://t.co/eOPUWgJTbv — Panini France (@Panini_fr) December 15, 2025

Enfin, Panini étend aussi le terrain de jeu avec une section finale dédiée à l’arbitrage, au calendrier officiel et au mercato hivernal, qui fera l’objet d’une mise à jour spécifique au printemps 2026. Une logique d’album “vivant”, pensée pour coller au rythme réel de la saison.

Côté innovation, l’expérience se prolonge sur le digital. L’application Panini Collectors facilite le suivi de collection et les échanges, tandis que MyPanini permet de créer son propre sticker personnalisé. Un levier d’engagement fort, qui illustre la capacité de Panini à moderniser un objet culte sans en trahir l’ADN.

